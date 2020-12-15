Члены президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с Лавровым

Члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает телеканал Federalna.ba.

Они объяснили свое решение тем, что недавние высказывания российского министра о Дейтонских соглашениях противоречат позиции Сараево.

Комшич отметил, что Лавров, как опытный дипломат, продумывает все свои заявления заранее, а это значит, что они отражают мнение Кремля.

Такая позиция Москвы, обозначенная Лавровым, противоречит тому факту, что лишь центральные власти БиГ могут принимать решения о военном нейтралитете одной из частей страны.

Комшич подчеркнул, что Сараево хочет дружественных отношений с Россией, но при этом желает, чтобы Москва с уважением относилась к институтам БиГ.

До этого Лавров выступил в поддержку резолюции о военном нейтралитете республики Сербской, которая входит в состав БиГ. Он также заявил, что Россия полностью поддерживает основополагающие Дейтонские принципы, которые касаются внутренней организации Боснии и Герцеговины.