Россию проинформировали об итогах переговоров США и Украины

Ушаков: России сообщили об итогах переговоров США и Украины во Флориде
Lindsey Wasson/Reuters

Российская сторона была проинформирована об итогах переговоров делегаций США и Украины, которые 21 марта состоялись в американском штате Флорида. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Они провели переговоры, нас обстоятельно проинформировали об итогах, и мы знаем, где мы сейчас», — сказал представитель Кремля.

21 марта специальный представитель президента США Стив Уиткофф назвал прошедшие в Майами переговоры американской и украинской делегаций «конструктивными».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров после переговоров сообщил, что на встрече шло обсуждение «ключевых вопросов и дальнейших шагов».

10 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что территориальный вопрос — не единственный нерешенный вопрос в переговорах Москвы и Киева. Он подчеркнул, что этот вопрос является основным, «но есть еще множество разных нюансов».

Ранее США пообещали построить «рай» для Украины в случае вывода ВСУ из Донбасса.

 
