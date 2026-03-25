Захарова рассказала, как США реагируют на демарши о передаче разведданных Киеву

США реагируют общими словами или молчат в ответ на демарши о недопустимости передачи Украине разведывательных данных для ударов по целям в РФ. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время еженедельного брифинга.

«Вынуждены констатировать, что в ответ на наши демарши американская сторона, как правило, отделывается общим словами, а то и вовсе молчит», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что вопрос о недопустимости передачи Украине разведданных Москва ставит перед Вашингтоном регулярно.

23 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не обещала США перестать делиться разведданными с Ираном, если Вашингтон не будет передавать данные Украине.

На прошлой неделе Politico со ссылкой на источники сообщило, что Москва предложила США сделку, согласно которой РФ прекратит делиться с Ираном разведывательной информацией, такой как точные координаты американских военных объектов на Ближнем Востоке, если Вашингтон прекратит делиться с Украиной данными о российских объектах.

Ранее Белый дом назвал глупым вопрос о «передаче Россией» разведданных Ирану.

 
