На Филиппины доставили первую партию российской нефти

Танкер Sara Sky с российской нефтью доставил 100 тысяч тонн продукта в провинцию Батаан, Филиппины. Это стало первой партией нефти из России в страну за последние пять лет, сообщает PhillStar со ссылкой на данные MarineTraffic.

Отмечается, что судно под флагом Сьерра-Леоне пришвартовалось в порту Лимай 24 марта. Это подтвердили и данные системы отслеживания Marine Traffic.

Согласно последним сообщениям, в стране на данный момент наблюдается энергетический кризис на фоне обострения ближневосточного конфликта, поэтому президент Фердинанд Маркос-младший объявил режим ЧП в энергетике, запасов топлива хватит на 45 дней.

Следует отметить, что Филиппины крайне зависят от закупок нефти. Так, около 98% продукта поступает из Ближнего Востока, причем большая часть проходит через стратегически важный Ормузский пролив.

До этого Иран проинформировал Морскую международную организацию ООН, что суда государств, которые он не считает враждебными, могут проходить через Ормузский пролив «в координации с иранскими властями».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее министр иностранных дел Ирана Арагчи рассказал, кому доступен Ормузский пролив.