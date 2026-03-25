ЛДПР предлагает создать в России сеть сертифицированных рехабов

ЛДПР выступила с предложением создать единую систему сертифицированных реабилитационных центров в России и ввести пожизненный запрет на въезд в РФ для наркопреступников. Об этом по итогам круглого стола с участием лидера партии Леонида Слуцкого, представителей профильных министерств, экспертов и руководителей реабилитационных учреждений заявили «Газете.Ru» в пресс-службе партии.

Слуцкий на мероприятии обозначил принципиальную позицию ЛДПР по этому вопросу, назвав наркотическую угрозу вызовом национальному суверенитету. Он подчеркнул, что речь идет не просто о медицине, а о сохранении будущего России, и анонсировал масштабную антинаркотическую кампанию.

«Стране нужна система реабилитации: центры реабилитации, с обязательной сертификацией, качественными услугами, эффективными специалистами. Мы предлагаем закрепить в законодательстве понятие «Центр психосоциальной реабилитации». Это базовый элемент, без которого невозможно выстроить систему», — подчеркнул Слуцкий.

Он пояснил также, что стране нужна обязательная сертификация таких центров. Речь идет о четких стандартах, контроле их деятельности и ответственности.

«Либо услуги центра предоставляются качественно, есть критерии оценки результата, понятные индикаторы, либо перестают обманывать людей и делать деньги на чужой беде», — отметил глава партии.

Слуцкий, кроме того, обозначил ключевые направления законодательной работы партии, анонсировав выработку комплексных решений в ходе крупного форума, который пройдет летом в Москве.

Вместе с тем, по предложению лидера ЛДПР, необходимо ввести пожизненный запрет на въезд в Россию для наркопреступников.

«Наркотики — это не просто социальная или медицинская проблема. Это угроза национальной безопасности, демографии и будущему России. Хватит пускать в Россию преступников. Каждый, кого судили за наркотики, должен навсегда потерять возможность въехать в Россию», — подчеркнул парламентарий.

Практические механизмы реализации этих инициатив представил советник председателя ЛДПР Дмитрий Шатунов. Он рассказал «Газете.Ru» о создании при партии специализированной рабочей группы, в которую вошли представители министерств, ведомств и профильного сообщества. Главная задача — ликвидировать правовой вакуум, в котором сегодня существуют многие реабилитационные центры.

«Учитывая, что на сегодняшний день нет единых критериев, по которым бы строилась работа центров социальной реабилитации, в рамках рабочей группы ЛДПР мы фокусируемся на двух направлениях. Первое — это выработка единых критериев для центров социальной реабилитации. Второе — это сертификация центров, которые хотят работать профессионально в правовом поле. Важно выработать системные меры поддержки для тех организаций, которые хотят действительно помогать людям и оказывать качественные услуги», — сказал он.

Одним из ключевых практических итогов заседания станет запуск нового цифрового инструмента общественного контроля. Речь идет об уникальном портале с «народным» рейтингом российских рехабов. По словам Шатунова, ЛДПР намерена предоставить людям возможность выбирать проверенные организации, опираясь на реальные отзывы пациентов и их близких.

Как сообщили в пресс-службе партии, в ЛДПР сформулировали пакет предложений, который будет направлен в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации для дальнейшей оценки и внедрения. ЛДПР намерена добиваться принятия системных законодательных изменений уже в текущую парламентскую сессию, чтобы создать в стране полноценную, прозрачную и эффективную систему реабилитации наркозависимых граждан.

С 1 марта 2026 года вступили в силу поправки в УК РФ — появляется статья, которая вводит уголовную ответственность за пропаганду в цифровой среде незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ, а также их потребления.

Ранее сообщалось, что радиостанции «Новое радио» грозит штраф по статье о пропаганде наркотиков.