Украинский пленный рассказал, как оказался на передовой без ноги

Пленный ВСУ рассказал о попадании на передовую с вырезанным кишечником и без ноги
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пленный украинский военный Николай Журба рассказал, что оказался на фронте несмотря на вырезанную часть кишечника и пластину в суставе. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Мне как говорили: что если будешь служить, то только в тыловых частях. Перитонит был. Вырезали мне, как говорили, сантиметров 40 кишок. Потом легкое было пробито», — вспоминает Николай.

У мужчины также нет ноги. Он рассказал, что в свое время попал в ДТП, в результате аварии он лишился конечности, ему установили титановую пластину.

Военный объяснил, что сотрудники военкомата обещали отправить его в часть, которая находится в тылу. Вместо этого его с другими военными отправили на боевое слаживание, а затем отправили на передовую.

До этого стало известно, что более 200 тысяч военнослужащих дезертировали или ушли в «самоволку» из ВСУ в 2025 году. С января по октябрь правоохранительные органы Украины зафиксировали более 176 тысяч таких случаев, после чего прекратили публиковать статистику. По оценкам, с учетом тенденции роста общее число дезертиров за год составляет не менее 214 тысяч человек.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, кто на Украине подвергается мобилизации.

 
