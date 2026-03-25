Стало известно, кого вывезли в польский Жешув после удара России по СБУ

Военэксперт Евсеев: Россия ударами по СБУ могла ликвидировать представителей ЦРУ
Тяжелораненых или ликвидированных представителей спецслужб стран НАТО могли в срочном порядке вывезти с Украины в польский Жешув после удара ВС России по объектам Службы безопасности Украины (СБУ) в Виннице, Ивано-Франковске, Тернополе и Житомире. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

«Как на Украине свершился переворот в 2014 году, после этого произошла очень серьезная чистка СБУ. Если брать центральные органы СБУ, то даже целые этажи появились [с представителями] ЦРУ. Поэтому нахождение в каких-то областных центрах представителей иностранной разведки, это достаточно высокая степень вероятности», — отметил эксперт.

В этой связи, по мнению Евсеева, после ударов ВС РФ по объектам СБУ в упомянутых городах речь шла о вывозе раненых или ликвидированных военных представителей стран НАТО, а также представителей разведки западных стран в польский Жешув.

«Скорее всего, увозили их туда, чтобы потом лечить. По-видимому, были убитые и раненые, как правило, вывозят тяжелораненых. Были тяжелораненые достаточно высокопоставленные офицеры, которых потребовалось срочно вывести. Хочу подчеркнуть, что вполне возможно, что это были представители спецслужб», — указал Евсеев.

25 марта Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что прибытие трех секретных украинских самолетов в польский город Жешув сразу после атак ВС РФ по объектам Службы безопасности Украины (СБУ) может говорить об эвакуации высокопоставленных раненых.

