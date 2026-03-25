Украинских подростков начнут готовить к национальному сопротивлению

Исполняющий обязанности начальника отдела политики национального сопротивления минобороны Украины Игорь Хорт заявил, что украинских детей с 14 лет начнут обучать по курсу «Национальное сопротивление». Об этом сообщает агентство «Укринформ».

По словам Хорта, также с 14 лет детям будут преподавать новый предмет «Защита Украины».

11 марта украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на министерство образования сообщало, что на Украине с 1 сентября станет обязательным изучение английского языка в детских садах для детей 5-6 лет.

В декабре 2025 года замминистра науки страны Надежда Кузьмичева сообщала, что двенадцатилетняя система образования начнет работать с 1 сентября 2027 года во всех школах Украины.

Переход на эту систему соответствует закону, принятому в 2020 году. При этом все дети, учащиеся с 2018 года, уже получают образование по новому стандарту.

Ранее сообщалось, что украинских школьников будут учить управлять FPV-дронами.