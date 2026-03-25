Владелец магазина получил письмо с извинениями и £100 за кражу, совершенную 15 лет назад

Imran Ashraf/Facebook

Владелец магазина в Великобритании получил письмо с извинениями за кражу, совершенную 15 лет назад. Так же в конверте было £100, пишет The Sun.

Хозяин магазина Exotica Foods Имран Ашраф рассказал, что получил анонимное письмо от человека, который признался в краже временной вывески из ПВХ. По словам автора письма, это произошло во время студенческих лет после «ночи с алкоголем».

В письме неизвестный объяснил, что тогда счел поступок забавным, однако с возрастом осознал, что причинил неудобства владельцу бизнеса. Он извинился и приложил к письму £100 наличными в качестве компенсации.

Послание было подписано как «бывший глупый студент». Единственной зацепкой остается штемпель с указанием Западного Йоркшира.

Имран признался, что письмо его рассмешило, и отметил, что хотел бы узнать, кто его отправил. По его словам, подобные случаи происходят крайне редко.

Владелец также уточнил, что украденная вывеска была временной и обошлась примерно в £1200 без учета установки. Отправленная сумма не покрывает ущерб, однако предприниматель планирует использовать деньги для покупки навеса у магазина и съемки кулинарных видео летом.

