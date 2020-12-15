Байден назвал итоги голосования коллегии выборщиков «ясной победой»

Джозеф Байден назвал итоги голосования коллегии выборщиков в Соединенных Штатах «ясной победой», одержанной им над нынешним американским лидером Дональдом Трампом. Его слова передает ТАСС.

По данным CNN, Байден набрал 306 голосов выборщиков, Трамп — 232.

Политик напомнил, что 306 голосов получили Трамп и нынешний вице-президент США Майкл Пенс, когда победили в 2016 году. Тогда Трамп назвал итоги голосования коллегии выборщиков внушительной победой.

«По его собственным меркам, эти цифры представляли собой ясную победу тогда, и я со всем уважением предлагаю считать их таковыми и сейчас», — заявил Байден.

3 ноября американцы проголосовали за нового президента США. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. Ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в ряде штатов.

В соответствии с двухступенчатой системой выборов президента США, 14 декабря в стране проголосовали выборщики. Итоги их голосования 6 января утвердит конгресс США.

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