В США самолет протаранил автомобили во время аварийной посадки на оживленную дорогу

Во Флориде легкомоторный самолет вынужден был сесть прямо на городскую дорогу

В американском штате Флорида легкомоторный самолет из-за технических проблем приземлился прямо на оживленную городскую дорогу. Об этом сообщает издание International Business Times UK.

Инцидент произошел в городе Гейнсвилле. При посадке самолет Beechcraft Hawker G-36 сильно повредил не менее пяти автомобилей, в результате чего двое водителей получили ранения. Еще два человека были ранены на борту воздушного судна. Всех пострадавших срочно доставили в ближайшие больницы.

Власти начали расследование происшедшего.

29 октября сообщалось, что в Соединенных Штатах военный самолет приземлился на проезжую часть и чуть не врезался в автомобиль.

В конце марта 2025 года легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на трассе в Вологодской области. Борт выполнял рейс из Череповецкого района региона в Ярославскую область. Однако ему пришлось аварийно приземлиться на автомобильной дороге у поселка Сосновка.

Ранее самолет с 225 пассажирами на борту экстренно сел в Индии.