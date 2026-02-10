Стало известно, когда отели начнут заселять по QR-коду

Россияне этим летом смогут заселяться в гостиницы по QR-коду вместо бумажного паспорта. Соответствующий документ опубликовало правительство России, сообщает ТАСС.

«С прошлого года в России расширяют список случаев, в которых можно использовать цифровой ID для подтверждения личности наравне с паспортом. На первом этапе применять его разрешили в кино или музеях (на мероприятиях с возрастным ограничением)... С 28 марта 2026 года возможность подтверждения личности через QR-код планируется распространить на гостиницы», — передает агентство.

До этого стало известно, что QR-код можно будет применять не только при заселении в отели, но и для получения некоторых госуслуг в МФЦ, а также в частных медицинских клиниках, в салонах сотовой связи, и в организациях финансового рынка.

В Минцифры подчеркнули, что использование QR-кода будет добровольным. Бумажные документы, удостоверяющие личность, продолжат принимать без ограничений. Как отмечается, похожий функционал уже реализован в мессенджере Max. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в следующем году в РФ начнется эксперимент по онлайн-продаже вина по биометрии.