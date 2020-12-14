Пашинян назвал условие своей отставки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не намерен уходить в отставку без волеизъявления народа. Об этом он заявил в ходе обращения к нации, трансляция велась на странице политика в Facebook.

По словам премьера, он может отказаться от своего статуса исключительно на основе достоверных результатов волеизъявления народа.

«Пока такого волеизъявления нет, продолжу выполнять функции премьер-министра», – отметил Пашинян.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

После подписания документа в Ереване начались массовые протесты, в ходе которых демонстранты устроили погромы в правительственных зданиях и резиденции премьера. Полиция и спецслужбы разогнали протестующих, однако демонстрации в крупных городах Армении пока не прекращаются.

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