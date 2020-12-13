Песков рассказал о тестах Путина на коронавирус

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о прохождении Владимиром Путиным тестов на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

Он отметил, что российский лидер проходит тестирования ровно столько раз, сколько нужно для обеспечения его безопасности.

По его словам, президент продолжает работать и жить в своей резиденции в Ново-Огарево.

«Там есть врачи, есть эпидемиологи, специалисты, которые составляют график мероприятий для главы государства с точки зрения медицины», — добавил Песков.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 72 млн заболевших, свыше 50,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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