В офисе Зеленского оценили военную помощь от Запада: «Делает все, что может»

Жовква: при достаточной помощи Запада ракеты не попадали бы в объекты Украины
Если бы страны Запада предоставляли помощь вовремя и в достаточном количестве, ракеты ВС РФ не попадали бы в объекты энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявил замглавы офиса президента Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью «РБК-Украина».

«Если бы давали вовремя и достаточно, наверное, баллистические ракеты не попадали бы в наши объекты энергетической инфраструктуры», — сказал Жовква.

По его словам, речь идет о нехватке ракет-перехватчиков. Кроме того, указал Жовква, не все украинские системы ПВО способны сбивать баллистические ракеты. В то же время политик заметил, что Европа «действительно пытается сделать все, что может».

До этого постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон будет предоставлять Украине вооружение до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение. Речь идет о противовоздушной обороне и наступательных вооружениях для продолжения конфликта, сообщил постпред.

Ранее в офисе Зеленского призвали к «политическому решению» о членстве Украины в ЕС.
 
