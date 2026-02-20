Размер шрифта
В центре Москвы загорелся автосервис

В центре Москвы загорелся автосервис на площади 500 кв. м

Пожар произошел в автосервисе на Новой Переведеновской улице в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой оперативные службы.

Площадь возгорания составляет 500 кв. м. Пожару присвоен 2-й ранг сложности. Информации о пострадавших нет.

Позднее в МЧС России рассказали, что на месте происшествия работают 67 человек и 18 единиц техники. Пожар локализован.

До этого мужчина выпал из окна во время пожара в многоэтажке на Пресненском Валу в Москве. Во время возгорания дым и огонь быстро распространились по этажам, поэтому люди вышли на балконы, также поступил и пострадавший. Выжил ли он и в каком состоянии находится, не сообщается.

По данным МЧС, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Особенно интенсивное горение замечено на лестнице подъезда с первого по восьмой этаж. Из здания эвакуировали более десяти человек. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье мужчина изрезал собутыльников и поджег квартиру.
 
