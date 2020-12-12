Верховный суд США отклонил иск Техаса о пересмотре итогов выборов

Верховный суд США отклонил иск Техаса о непризнании итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение суда.

Суд отказал Техасу в иске, так как не нашел оснований для того, чтобы Техас оспаривал итоги выборов в четырех других штатах.

Ранее группа из 17 американских штатов заявила, что поддерживает иск Техаса в Верховный суд США с требованием отсрочки назначения выборщиков. В иске указано, что штаты Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин провели выборы с нарушениями, которые противоречат конституции страны. По мнению властей штатов, подавших иск, правила, по которым были проведены выборы, допустили возможность «масштабных нарушений» во время голосования.

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