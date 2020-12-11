Прокуратура МУС намерена начать расследование ситуации на Украине

Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) завершила предварительное изучение ситуации в Украине, передает ТАСС со ссылкой на прокурора суда Фату Бенсуда.

«По итогам тщательного и независимого процесса сегодня я могу объявить, что правовые критерии для возбуждения расследований в связи с ситуацией на Украине соблюдены», — заявила прокурор МУС.

Теперь прокуратура намерена обратиться к судьям палаты предварительного производства МУС с просьбой о предоставлении санкции на возбуждение расследований, добавила Бенсуда.

«Наступит день, когда российские преступники обязательно предстанут перед судом», — прокомментировал данное событие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отметив, что международное правосудие «не быстрое, но неотвратимо».

В 2015 Украина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге относительно военных преступлений и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму. МУС приравнял ситуацию с Крымом к международному вооруженному конфликту между Украиной и Россией.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против Донбасса, жители которого отказались признавать итоги госпереворота и новую власть в стране. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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