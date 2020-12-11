Медведчук заявил об отсутствии у Киева плана «Б» по Донбассу

Заявления о наличии у украинских властей запасного плана по урегулированию ситуации в Донбассе являются пиар-ходом для привлечения внимания, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Его слова приводит РИА «Новости».

«Естественно, никакого плана «Б» нет и не может быть, потому что любой план должен быть утвержден теми, кто собирается его реализовать», – отметил Медведчук.

Он подчеркнул, что не считает украинскую власть способной «что-то для себя решить» и приступить к реализации, так как любые шаги невозможны без согласия других сторон.

Ранее глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил об уверенности в наличии у президента Украины Владимира Зеленского запасного плана урегулирования ситуации в регионе.

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