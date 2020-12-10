США ввели санкции в отношении Кадырова
Антон Демидов
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Минфин США ввел санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова за нарушения прав человека. Об этом сообщает cайт американского ведомства.
Министерство также ввело ограничения на связанные с главой республики компании и людей из его окружения.
Как сообщалось, под американские санкции попали вице-премьер Чечни Вахит Усмаев, россиянин Зияда Сабсаби, гражданин Германии Тимур Дугазаев, а также специальный отряд быстрого реагирования «Терек». Кроме того, в санкционном списке оказались промоутерская компания «Абсолютный чемпионат Беркута», клуб смешанных единоборств «Ахмат», ООО «Чеченские минеральные воды» и ООО «Мегастройинвест».
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