США ввели санкции в отношении Кадырова

Минфин США ввел санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова за нарушения прав человека. Об этом сообщает cайт американского ведомства.

Министерство также ввело ограничения на связанные с главой республики компании и людей из его окружения.

Как сообщалось, под американские санкции попали вице-премьер Чечни Вахит Усмаев, россиянин Зияда Сабсаби, гражданин Германии Тимур Дугазаев, а также специальный отряд быстрого реагирования «Терек». Кроме того, в санкционном списке оказались промоутерская компания «Абсолютный чемпионат Беркута», клуб смешанных единоборств «Ахмат», ООО «Чеченские минеральные воды» и ООО «Мегастройинвест».

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