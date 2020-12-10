Россия ответит зеркально на высылку своих дипломатов из Нидерландов

Россия зеркально ответит на высылку из Нидерландов российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает «Интерфакс».

«Россию вынуждают на симметричные действия. Уверен, что адекватный ответ последует своевременно», — сказал Слуцкий.

Он считает, что «высылка российских дипломатов из Нидерландов — очередной провокационный жест».

«Все обвинения в шпионаже — голословны и написаны как под копирку», — добавил он.

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в свою очередь заявил, что ответ РФ на высылку своих дипломатов из Нидерландов будет зеркальным.

Ранее двух российских дипломатов в Нидерландах обвинили в шпионаже, они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну.

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