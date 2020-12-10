Россия ответит зеркально на высылку своих дипломатов из Нидерландов
Россия зеркально ответит на высылку из Нидерландов российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает «Интерфакс».
«Россию вынуждают на симметричные действия. Уверен, что адекватный ответ последует своевременно», — сказал Слуцкий.
Он считает, что «высылка российских дипломатов из Нидерландов — очередной провокационный жест».
«Все обвинения в шпионаже — голословны и написаны как под копирку», — добавил он.
Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в свою очередь заявил, что ответ РФ на высылку своих дипломатов из Нидерландов будет зеркальным.
Ранее двух российских дипломатов в Нидерландах обвинили в шпионаже, они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну.
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