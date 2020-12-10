Путин: некоторые российские министры болеют COVID-19

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что некоторые российские министры болеют коронавирусом, но продолжают работать из дома или больничных палат. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Некоторые федеральные министры сейчас у нас болеют, но продолжают работать и из больничной палаты, и из дома», — сказал он.

Путин не стал уточнять личности болеющих коронавирусом министров.

По его словам, «многие руководители регионов и министры по месту жительства, там, где живут, там и лечатся. Кстати говоря, многие дома, а кто-то в больнице».

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