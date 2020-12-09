В Киеве ожидают более жесткой позиции Байдена по отношению к России
Глава украинской партии «Слуга народа» Александр Корниенко выразил надежду, что Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, займет более жесткую позицию по отношению к РФ.
«Ожидаем, что господин Байден, возможно, займет более жесткую позицию, будет нам помогать в тех переговорах, которые ведутся», — сказал Корниенко.
Он также считает, что саммит лидеров «нормандского формата» (Германия, РФ, Украина и Франция) до конца года не состоится.
Ранее Инаугурационный комитет Соединенных Штатов не признал Джо Байдена президентом страны. Республиканцы отклонили предложение, согласно которому инаугурация 20 января приведет к вступлению политика в должность президента.
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