Путин: власти Армении были вынуждены принять очень сложные решения по Карабаху
Бернст Ю.
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Армения и ее народ пережили сложный период в своей истории, но по Нагорному Карабаху были приняты необходимые решения, заявил российский президент Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Его слова передает РИА «Новости».
Власти Армении, премьер-министр страны Никол Пашинян вынужден был принять очень сложные, но необходимые для народа Армении решения, отметил Путин.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы.
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