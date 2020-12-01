Путин прибыл в Тобольск с рабочей поездкой
Валерия Исполатова
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Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в город Тобольск Тюменской области, сообщает ТАСС.
Здесь у главы государства запланировано онлайн-совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России.
Кроме того, Путин планирует посетить предприятие «Запсибнефтехим» (крупнейший нефтехимический комплекс в стране), а также встретиться с губернатором региона Александром Моором.
Предполагается, что сопровождать президента в поездке будет в том числе его полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
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