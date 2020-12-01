Алиев заявил о попытках сорвать соглашение по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что есть попытки сорвать трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в случае попыток вмешаться в договоренности, Баку продемонстрирует жесткую позицию.

Азербайджанский лидер отметил, что цель таких попыток — нарушить достигнутое соглашение.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российские миротворцы контролируют безопасность Лачинского коридора в Карабахе

— Миротворцы РФ обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов в Карабахе

— Лачинский район в Карабахе официально перешел под контроль Баку