Клишас прокомментировал внесение законопроекта о двойном гражданстве

Глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что Конституция России предполагает возможность установления особенностей правового положения россиян с двойным гражданством, сообщает «Парламентская газета».

Сенатор напомнил, что, согласно заключению Конституционного суда, если гражданин осознанно поддерживает возможность жизни в другом государстве, то это может свидетельствовать о наличии у него интересов за пределами России.

Конституция, по словам Клишаса, допускает возможность установления особого правового положения таких граждан, а также специального правового регулирования их прав и свобод.

«В связи с этим Конституция содержит механизм, с помощью которого можно предотвратить риски, связанные с занятием такими лицами определенных должностей», — отметил парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который запрещает государственным и муниципальным служащим иметь второе гражданство.

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