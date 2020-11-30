Путин внес в ГД проект о запрете второго гражданства для госслужащих

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который запрещает государственным и муниципальным служащим иметь второе гражданство. Документ опубликован в базе данных ГД.

Кроме того, инициативой предлагается обязать чиновников сообщать о прекращении гражданства России и получении документа, подтверждающего право на проживание за границей.

Новые правила будут распространяться на военнослужащих, сотрудников госохраны, таможни, Росгвардии, МВД, СК, МЧС, ФСИН, СВР, а также депутатов, губернаторов и главу Банка России.

В законопроекте уточняется, что чиновники, которые не подтвердили отсутствие двойного гражданства в течение полугода, будут уволены.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас пояснил РИА «Новости», что данная мера коснется также дипломатов и их супругов.

Ранее Путин предложил расширить список оснований для лишения парламентариев статуса.