В аэропорту Санкт-Петербурга задержали более 50 рейсов

В аэропорту Пулково задержали более 50 рейсов из-за временных ограничений
fifg/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково отменены 48 рейсов из-за временных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта Пулково) в Telegram-канале.

Там указали, что авиагавань работает в режиме временных ограничений более 15 часов.

«Отменено 48 рейсов. Задержано более 50 рейсов», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что обстановка в терминале Пулково остается спокойной. Пассажиры обеспечены дополнительными местами для ожидания открытия воздушного пространства.

В ночь на 23 марта сообщалось, что петербургский аэропорт работает в условиях ограничений воздушного пространства около восьми часов. На тот момент на запасные аэродромы ушли 39 рейсов, задержаны более двух часов – 34 рейса, а отменено на вылет было 30 рейсов.

22 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что за день силы противовоздушной обороны сбили 10 беспилотников над регионом. По его словам, десятый дрон был уничтожен в районе деревни Ижора Гатчинского района.

Ранее участники Кубка Первого канала по фигурному катанию застряли в аэропорту Пулково из-за введенных ограничений.

 
