В Госдуме решили спросить учителей о реальной бумажной нагрузке

Володин запустил опрос о бюрократии среди учителей
Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем канале в Max форму обратной связи, чтобы обсудить с подписчиками бюрократическую нагрузку на учителей.

Он отметил, что Рособрнадзор заявляет о сокращении такой нагрузки в 25 раз. При этом, по его словам, от педагогов поступают обращения с разными оценками ситуации. В связи с этим Володин решил узнать, как сами учителя оценивают свою нагрузку на практике.

Из недавнего опроса президентского Совета по правам человека следует, что около 40% российских педагогов не заметили уменьшения объема отчетности после принятия в 2022 году закона, ограничивающего перечень обязательных документов. Еще 7% заявили, что бюрократическая работа за это время даже выросла.

Президент России Владимир Путин еще в 2015 году впервые призвал разобраться с проблемой перегруженности учителей «бумажной работой». В 2022 году российский лидер подписал закон, направленный на снижение бюрократической нагрузки с преподавателей, так как по новым нормам школы перешли на электронный документооборот.

Ранее Путин продлил программу «Земский учитель».

 
Теперь вы знаете
Губернатор под прицелом дрона, взлом умных колонок и тысячная шайба Овечкина. Что нового к утру 23 марта
