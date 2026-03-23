В бундестаге назвали Россию европейской страной

Депутат Вайдель: без участия России в Европе не будет мира
Andreas Arnold/Global Look Press

Россия является «европейской страной», и мира в Европе не будет без участия Москвы. Об этом член бундестага и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила в интервью сербской газете «Политика».

«Без участия России в Европе не будет мира. Это горькая реальность, которую Запад скрывал четыре года. Россия — европейская страна. Санкции и эскалация принесли всем только вред. Диалог, энергетическое партнерство и хорошие отношения с великими державами имеют решающее значение для выживания», — отметила она.

Также депутат подчеркнула, что «в идеале» Россия должна быть партнером ЕС «в деле мира и стабильности в Европе». Она также добавила, что санкции принесли Европе и Германии только вред, а «диалог и хорошие отношения с Россией являются ключом к решению проблемы». По словам Вайдель, ЕС в течение конфликта проводит «политику эскалации», которая привела к «огромным издержкам» и затягиванию конфликта на Украине, а также «еще больше поставила под угрозу безопасность в Европе».

14 марта премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал ЕС к переговорам с Россией по урегулированию украинского конфликта. Он также отметил, что «остается только один способ — заключить сделку». Затем Барт де Вевер пояснил, что его призыв к возобновлению отношений с Москвой относится к периоду после завершения боевых действий и подписания мирного соглашения.

Также 22 марта евродепутат от Бельгии Руди Кеннес заявил, что сделка с Россией могла бы спасти Европу от энергетического кризиса.

Ранее Вайдель назвала Украину «коррупционной трясиной».

 
