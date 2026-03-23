Иерей оценил тренд на православные кафе в Москве

Кафе при храмах подойдут тем людям, которым нравится православный вайб. Об этом «Москве 24» заявил иерей Владислав Береговой, комментируя новость о том, что православные кафе стали новым трендом Москвы.

По его словам, такие трапезные создаются в России для паломников и местных жителей при всех крупных монастырях и храмах. Он отметил, что в таких местах могут работать дизайнеры, художники, другие «концептуалисты оформления общественных пространств». Если людям отрадно находиться в таких заведениях, в этом нет ничего плохого, подчеркнул Береговой.

«Ведь никто не обязывает читать «Символ веры» перед входом в православный ресторан. Никто не заставляет целовать икону или даже читать молитвы перед вкушением пищи. Да, эти кафе при храме, монастыре. Но пожалуйста – заходите. <...> Если нравится православный вайб, то почему бы и не посидеть именно в нем», – добавил он.

Иерей также поддержал появление кафе с такой тематикой не при церквях. Он добавил, что в них не запрещается приходить и атеистам.

В январе Владислав Береговой рассказал о гастрономических запретах, перешедших из Ветхого в Новый завет. По словам Берегового, они зафиксированы в книге Деяний апостолов. В ней, в частности, говорится, что «христианам запрещено вкушать идоложертвенное, удавленину и кровь». Священнослужитель отметил, что у языческих народов существовали традиции, связанные с употреблением крови побежденного врага, медведя и других животных.

