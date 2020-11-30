Санду назвала «нечестным» долг Молдавии перед «Газпромом»

Президент Молдавии Майя Санду в интервью телеканалу РБК заявила, что нечестно требовать от Кишинева уплаты долга за газ, который использовали в неподконтрольном ему Приднестровье.

По ее словам, на правом берегу Днестра практически нет задолженности перед «Газпромом», так как Кишинев исправно платит за голубое топливо.

«С другой стороны, на левом берегу не платили за газ, и там долг очень большой. И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо», — сказала Санду.

Он добавила, что общий размер долга за газ перед «Газпромом» составляет около $7,5 млрд.

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