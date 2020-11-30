Путин и президент Узбекистана провели телефонный разговор
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор, обсудив борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«По инициативе узбекистанской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым», — говорится в сообщении.
Политики уделили особое внимание борьбе с распространением коронавируса, включая использование российской вакцины.
Также лидеры затронули подготовку к предстоящему заседанию Совета глав государств-участников СНГ, которое пройдет в декабре под председательством Узбекистана.
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