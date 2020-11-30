Путин и президент Узбекистана провели телефонный разговор

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор, обсудив борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«По инициативе узбекистанской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым», — говорится в сообщении.

Политики уделили особое внимание борьбе с распространением коронавируса, включая использование российской вакцины.

Также лидеры затронули подготовку к предстоящему заседанию Совета глав государств-участников СНГ, которое пройдет в декабре под председательством Узбекистана.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Узбекистан заинтересовался совместными испытаниями вакцины РФ от COVID-19

— Президент Узбекистана призвал разработать Кодекс об обязательствах стран в период пандемии

— В Узбекистане будут платить за пешие прогулки