Путин пожурил чиновников из-за снятых шапок

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Усолье-Сибирском сделал замечание чиновникам, которые стояли на морозе без шапок. Об этом сообщили «Вести».

Совещание состоялось еще 27 ноября. В нем приняли участие вице-премьер Виктория Абрамченко, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, полпред президента в СФО Сергей Меняйло и мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин. В этот день в Иркутской области было -20°С. Телеканал «Россия 1» показал кадры, на которых видно, что госслужащие сняли капюшоны и головные уборы, как только глава государства вышел на связь. Мэр Усолья-Сибирского перед началом совещания даже отбросил свою шапку в сторону.

Увидев чиновников без шапок, российский лидер попросил их надеть головные уборы.

«Наденьте шапки, холодно — уши замерзнут. Серьезно, оденьтесь. Ну что вы? Заболеете еще, не хватало» — сказал Путин.

Позже Торопкин в интервью Павлу Зарубину объяснил свое решение снять головной убор прямым эфиром с главой государства. Он также признался, что было холодно, однако потерпеть полчаса можно было.

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