Байден и его супруга поблагодарили врачей и учителей в День благодарения

Демократ Джо Байден, объявленный американскими СМИ победителем президентских выборов в США, и его супруга Джилл выразили благодарность всем американцам, которые борются с пандемией коронавируса, передает CNN.

Они поздравили соотечественников с Днем благодарения, который в этом году отмечается 26 ноября.

«Мы полны благодарности медикам, которые работали долгие часы и изолировались от своих родных. Мы должны быть благодарны учителям, которые смогли практически мгновенно приспособиться к дистанционному режиму обучения», — сказали Джо и Джилл Байден.

Также они выразили признательность ученым, которые в течение этого года изучали все, что необходимо для борьбы с коронавирусом, и в настоящее время работают над тем, чтобы создать вакцину.

Кроме того, чета Байденов заявила, что больше всего благодарна за веру и доверие, которые было оказано ей в том, чтобы они могли в будущем стать президентом и первой леди США.

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