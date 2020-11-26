Армения отказалась отменять военное положение

Парламент Армении отказался отменить военное положение в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

С инициативой отмены режима военного положения, объявленного 27 сентября из-за эскалации конфликта в Карабахе, на заседании выступили оппозиционные фракции «Светлая Армения» и «Процветающая Армения».

За принятие законопроекта проголосовали 36 депутатов, 56 были против. В частности, против отмены выступила правящая фракция «Мой шаг».

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. Он отметил, что если бы договор не был подписан, Армения потеряла бы еще больше территорий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, назвал подписание заявления капитуляцией Армении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лавров: Россия намерена разобраться, стоит ли иметь дело со структурами ЕС

— Свыше 17 тысяч беженцев вернулись в Карабах после прекращения боев

— В Карабах прибыла дополнительная группировка МЧС РФ