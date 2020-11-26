Немецкая журналистка предрекла Трампу и его детям тюрьму

Автор немецкого издания Focus Сандра Уорд считает, что деятельность действующего президента США Дональда Трампа и троих его старших детей в компании Trump Organization может стать предметом уголовного преследования. Об этом сообщает РИА «Новости».

Автор считает вероятность тюремного заключения для Трампа весьма высокой.

«Только президентство спасает Дональда Трампа от тюрьмы или от разорения», — цитирует автор американского историка Тимоти Снайдера.

Как сообщалось, у компании Trump Organization, которая принадлежит семье американского президента Дональда Трампа, нет крупных долгов перед банками РФ. Глава Белого дома подчеркнул, что речь идет о «небольшой ипотеке». Трамп добавил, что не в курсе долгов Trump Organization перед иностранными банками. Однако он пообещал «позже» рассказать, кому должен определенные «небольшие суммы».

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