Кравчук заявил о готовности Киева реализовать договоренности нормандского формата

Украина подтверждает готовность продолжить последовательную работу для реализации договоренностей, достигнутых в рамках нормандского формата, а также в Минске, заявил Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук. Его слова передает ТАСС.

Он также заявил, что Киев хотел бы, чтобы очередная встреча лидеров «нормандской четверки» состоялась до конца 2020 года. Украинская делегация предлагает обсудить на данной встрече подвести итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам парижского саммита в декабре 2019 года, и обсудить планы дальнейшего их выполнения.

С этой целью, Киев инициирует на следующей неделе внеочередное заседание Контактной группы, сказал Кравчук. На заседании украинская сторона намерена рассмотреть вопросы, касающиеся освобождения удерживаемых лиц и доступа к ним представителей международных гуманитарных организаций, разблокировки деятельности контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения, финализации договоренности об участках разминирования и договоренности о новых участках разведения сил и средств, а также вопросы обеспечения беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины.

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