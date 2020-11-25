Си Цзиньпин поздравил Байдена c победой на выборах

Председатель КНР Си Цзиньпин направил Джо Байдену поздравление с победой на президентских выборах в США, пишет «Интерфакс» со ссылкой на центральное телевидение Китая.

«Сегодня председатель государства Си Цзиньпин отправил Джо Байдену телеграмму и поздравил его с избранием американским президентом», — говорится в сообщении.

В телеграме Си Цзиньпин подчеркнул важность развития отношений КНР и США, что отвечает интересам двух стран и международного сообщества.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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