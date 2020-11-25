Пушков допустил начало «ледяной войны» между Россией и США

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что «холодная война» между Россией и США может превратиться в «ледяную».

По его словам, кандидат от демократов Джо Байден, который предварительно победил на выборах, может продолжить политику действующего главы государства Дональда Трампа и «даже еще с большим рвением».

«При администрации демократов велика вероятность интенсификации уже идущей «холодной войны» США против России и ее превращения в «ледяную войну», — написал сенатор, комментируя сообщение о новых санкциях Вашингтона.

Ранее стало известно, что администрация Трампа подготовила проект санкций против Минобороны России.

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