Пушков допустил начало «ледяной войны» между Россией и США
Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что «холодная война» между Россией и США может превратиться в «ледяную».
По его словам, кандидат от демократов Джо Байден, который предварительно победил на выборах, может продолжить политику действующего главы государства Дональда Трампа и «даже еще с большим рвением».
«При администрации демократов велика вероятность интенсификации уже идущей «холодной войны» США против России и ее превращения в «ледяную войну», — написал сенатор, комментируя сообщение о новых санкциях Вашингтона.
Ранее стало известно, что администрация Трампа подготовила проект санкций против Минобороны России.
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