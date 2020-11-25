Песков не знаком с публикацией о женщине, которой приписывают знакомство с Путиным
Валерия Исполатова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знаком с публикацией о женщине, которая якобы является знакомой главы государства Владимира Путина, передает ТАСС.
«Я первый раз слышу вообще о такой женщине и ничего вам не могу сказать на этот счет», — отметил представитель Кремля.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о якобы знакомой президента Светлане Кривоногих.
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