Песков не знаком с публикацией о женщине, которой приписывают знакомство с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знаком с публикацией о женщине, которая якобы является знакомой главы государства Владимира Путина, передает ТАСС.

«Я первый раз слышу вообще о такой женщине и ничего вам не могу сказать на этот счет», — отметил представитель Кремля.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о якобы знакомой президента Светлане Кривоногих.

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