Байден заверил, что США не будут вмешиваться в ненужные конфликты

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что при нем Америка не будет вмешиваться в ненужные конфликты. Об этом пишет РИА «Новости».

«Вся эта команда добилась в сумме наиболее крупных достижений в национальной безопасности и дипломатии за последнее время. Это стало возможным благодаря десятилетиям опыта работы с партнерами. Именно так мы сохраняем безопасность Америки без участия в ненужных военных конфликтах», — сказал Байден, представляя свою команду.

За последние сутки сразу три ключевых штата — Пенсильвания, Мичиган и Невада — подтвердили победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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