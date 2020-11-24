Байден призвал США к объединению
Кандидат на пост президента США демократ Джо Байден выступил с призывом отказаться от партийных разногласий в США. Об этом он написал в своем Twitter.
Он отметил, что выборы президента США уже завершились в стране, поэтому всем стоит объединиться.
«Настало время отказаться от партийных разногласий и риторики, направленной на демонизацию друг друга», — написал Байден.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.
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