Путин заявил, что обстановка в Карабахе стабилизируется

Президент России Владимир Путин заявил, что обстановка в Нагорном Карабахе в целом стабилизируется. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава государства отметил, что РФ рассчитывает на участие международных организаций в процессе дальнейшего урегулирования в карабахском регионе и надеется, что это урегулирование будет долгосрочным и справедливым.

При этом российский лидер добавил, что Россия предприняла энергичные усилия, чтобы остановить боевые действия в Карабахе, повлекшие гибель тысяч граждан Азербайджана и Армении.

«Сейчас направленный в регион... российский миротворческий контингент осуществляет контроль за соблюдением режима прекращения огня, обеспечивает безопасность мирных граждан, гражданских лиц...», — подчеркнул Путин.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Большие аппетиты»: как Турция пытается закрепиться в Карабахе

— Красный Крест в четыре раза увеличит свое присутствие в Карабахе

— Алиев назвал христианские храмы в Карабахе историческим достоянием Азербайджана