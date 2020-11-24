Лавров рассказал о попытках ИГ* экспансии в Центральную Азию

Боевики международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) продолжают попытки создать на севере Афганистана плацдарм для экспансии в Центральную Азию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

По его словам, в том числе в афганском государстве сейчас преобладает деградирующая обстановка. Об этом он сказал в ходе обращения к участникам Женевской международной конференции по Афганистану.

Министр также обратил внимание, что в этой стране высокий уровень наркопроизводства, что дает местным и международным террористам финансовую подпитку.

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