Врио главы Дагестана отправил правительство региона в отставку

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов отправил правительство региона в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации главы и правительства Дагестана.

«В соответствии со статьями 78 и 91 Конституции Республики Дагестан врио главы Дагестана Сергей Меликов своим указом отправил правительство Республики Дагестан в отставку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что врио председателя регионального правительства назначен первый заместитель правительства республики Абдулпатах Амирханов.

Действующему составу правительства поручено продолжить исполнение своих функций до формирования нового состава правительства республики.

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