Уменьшилось число получивших гражданство России иностранцев

В 2025 году значительно сократилось количество иностранцев, получивших российское гражданство. Об этом со ссылкой на МВД РФ сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Так, в прошлом году гражданство РФ получили 152,4 тыс. иностранцев, что на 27,1% меньше, чем в 2024 году. Количество выданных разрешений на временное проживание сократилось на 29,7% , а видов на жительство на 27,3%.

Общее число легально находящихся в стране граждан иностранных государств за год уменьшилось на 8,6%, до 5,7 млн человек.

В то же время количество правонарушений в миграционной сфере миграции увеличилось на 8,5%, превысив 1 млн. Сумма взысканных штрафов возросла на 66,7%, достигнув 5,7 млрд рублей.

22 февраля сообщалось, что осудивший СВО рэпер получил российское гражданство.

Ранее Путин внес изменения в особый порядок получения гражданства РФ в новых регионах.