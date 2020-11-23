Норвегия закрыла свое генконсульство в Мурманске

В Мурманске на неопределенное время закрылось генеральное консульство Норвегии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на страницу дипмиссии в соцсетях.

«Генеральное консульство временно закрыто с понедельника до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Подробных деталей о закрытии генконсульства не приводится.

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