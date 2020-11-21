МИД РФ объяснил отсутствие российских флагов на переговорах в Ереване

МИД РФ объяснил, почему в Ереване на переговорах российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном отсутствовали флаги России.

«Важно знать историю встреч и их оформление. У каждой страны своя протокольная практика. Внимательные заметят, что флаг один только там, где речь идет о встречах министра иностранных дел с премьер-министром и президентом», — говорится в сообщении.

В то же время, встреча Лаврова с главой МИД Армении Арой Айвазяном прошла в сопровождении флагов обеих стран, свидетельствует фотография, размещенная российским МИДом.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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